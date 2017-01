Slings and slacklines, slides and street bangers, Scuballoon wrap ’em all up in a rad edit from the streets of Oslo.

Shot last winter – the fellas get up to all sorts in this edit, striking a balance between Yawgoonsey bin jib attempts, playground oddities and legit handrail hits…

Riders: Christian Bjønness, Henning Andresen, Markus Rustad, Markus Storsveen, Einar Fuglem, Sebastian Nord and Oliver Furulund

Filming:

Riders + Samuel Bjørgan + Mads Georg Søfting

Edit: Markus Rustad