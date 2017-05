Cervinia Calling - Season Shutdown with the Italian Crew - Onboard Magazine

A bunch of Italy’s finest head to Cervinia for the last shoot of the season, and blew the bloody doors off. Bene!

Featuring: SIMON GRUBER, MARCO GRIGIS, NICHOLAS BRIDGMAN, TATO CHIALA, EMILIANO LAUZI, DAVIDE BOGGIO, LORIS FRAMARIN, VLAD KHADARIN, LUCA FIORINI, GIAN MARCO MAIOCCO, ALBERTO PLANCHON, MATTEO FALCONE, ELIA FUSER, FILIPPO DE MARTIN, FEDERICO DI STEFANO, LEO FRAMARIN, MILCO DE FEO, ALEX LOTORTO, MARCO DONZELLI, MARCO KERSCHHACKL, MAURO BISOL, FRANCESCO TRAVERSO.

Powered by: YOUSNOW, CERVINIA, INDIAN PARK

In association with: SEQUENCE, 4SNOWBOARDS, DOORS, SURFtoLIVE, JETPARK

Filmed & Edited by: Marco Morandi

Additional Camera: Zane Kraujina