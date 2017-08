The Bad Plans boys’ third and final Fonna edit of the summer is one to get your eyeballs on, mos def!

Our last offering from Fonna this summer featuring Alexander Klerud, Kristoffer Lerånd, Len Jørgensen, Markus Olimstad, Kenneth Kolstad, Marius Urbonavicius, Joachim Deigen, Markus Rustad, Didric Lothe & Håvard Roald.

Edited by Andreas Grong

Filmed by Andreas Grong & Sigurd Lindquist